Французский журналист был поражен, что в России не голодают. Вот его репортаж

Французский репортер BFMTV прибыл в Россию, чтобы снять сюжет о том, испытывают ли россияне нехватку продуктов питания. Но во время съемок сюжета он понял и удивился, что в России нет дефицита еды.

Показать пустые прилавки продовольственных магазинов корреспонденту не удалось. А изобилие самых разных продуктов любых кухонь мира по доступным ценам, кажется, расстроило его, сообщили в передаче «60 минут» на «России 1»

«Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена. Честно говоря, есть ощущение, что я нахожусь в самом сердце глобализации и при этом всё стоит не слишком дорого», — заявил корреспондент BFMTV.

Авторы Telegram-канала «Война с фейками» ранее сделали подробный разбор очередного фейкового сюжета CNN и доказали, что он является постановочным. Американские журналисты обвинили российских солдат в расстреле мирных жителей.