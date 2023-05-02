Мир 02 мая 2023, 13:04 «Вот, дожили». Медведев возмутился предложением учредить госнаграду «орден Бандеры» на Украине Медведев прокомментировал предложение учредить госнаграду «орден Бандеры» на Украине РИА «Новости»

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Предложение учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры за мужество и героизм военнослужащих на Украине возмутил зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В своем Telegram-канале политик саркастично предложил немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам — орден Бенито Муссолини.

«Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. <…> А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом», — написал он.

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Медведев подчеркнул, что прославление подобных лидеров уже стало основной европейской идеологией. Заместитель председателя Совета безопасности иронично поинтересовался, не пора ли еще и «орден Володимира Зеленьского» учредить?

Ранее «360» писал, что Медведев выступил за разгром киевского режима. Он отметил, что заявления украинских властей о новых поставках оружия и намерении «вернуть Крым» — не только бред уязвленного сознания, но и давление на западных покровителей.

Зеленский уже внес в Раду законопроекты о продлении военного положения на Украине. Сам же украинский президент признался, что начал терять рассудок из-за отсутствия отпуска и рассказал, что всегда носит с собой пистолет.