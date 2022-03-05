Востоковед Жебин рассказал, как живут в Северной Корее

Глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, как живут люди в Северной Корее. По его словам, наложенные на Россию западные санкции превзошли ограничения в КНДР.

Северная Корея является полностью закрытой страной. Жебин отметил, что в стране дефицит продовольствия, нет импортных товаров, а также плохо развита система здравоохранения, не хватает медицинского оборудования. Однако есть и положительные стороны.

«В целом живут трудно. Пожалуй, только санкции против России превзошли по своей жестокости те санкции, под которыми уже много лет живет Северная Корея. Но северокорейцы не так унывают. Мы видим, что по имиджу Пхеньяна, посмотреть картинку, которую представлял город 5-10 лет назад и сейчас — это небо и земля. Строится жилье, это очень важно. Поскольку у корейцев мало шансов поехать за границу, то много строится культурно-развлекательных учреждений — катки, водные всякие развлечения, курорты», — считает ученый.