Мир 10 января 2024, 17:56 Востоковед Жебин предрек Южной Корее судьбу Чернобыля в случае поражения

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В случае поражения Южная Корея превратится в сплошную зону тотального поражения и повторит судьбу Чернобыля. Таким мнением с НСН поделился глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Он заявил, что южнокорейским властям стоит вести себя с соседями из КНДР поскромнее. Потому что в противном случае они рискуют напороться на жесткий и жестокий ответ. А на территории Южной Кореи, которая по своей площади сравнима в Ростовской областью, работает 25 атомных реакторов. Даже при поражении самым обычным оружием пятой части страны катастрофа неизбежна.

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«Это пять „Чернобылей“ на такой территории. Кроме того, там очень развита нефтехимическая промышленность — в случае крупномасштабного конфликта даже при применении обычных вооружений территория Южной Кореи станет зоной сплошного радиоактивного и химического заражения, даже без оружия массового заражения» — подчеркнул эксперт.

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