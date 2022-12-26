Мир 26 декабря 2022, 16:34 Востоковед Жебин объяснил причины запуска дронов КНДР в сторону Южной Кореи

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Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил, зачем Пхеньян запускает дроны в сторону Южной Кореи.

По его словам, таким образом власти КНДР демонстрируют готовность защищаться от соседа.

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«Это взаимная эскалация напряженности, начало которой было положено южнокорейцами. Их новый президент еще до выборов заявил о намерении ужесточить подход к отношениям с КНДР», — добавил Жебин.

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Как сообщило агентство Yonhap, несколько БПЛА пересекли воздушную границу Южной Кореи со стороны КНДР. Дроны были замечены в районах Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу.