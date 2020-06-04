Востоковед: Запад не будет вводить новые санкции из-за российского вооружения в Сирии

По словам востоковеда, не стоит ожидать ввода новых санкций от Запада, так как он уже не так агрессивно и остро реагирует на поставку российского вооружения в Сирию.

«„МиГ-29“ гораздо более современный истребитель, на вооружении сирийской армии до сих пор „МиГ-21“ стоит. И, конечно, перевооружение армии — это большая ей помощь. Что касается санкций со стороны Запада, то не думаю, что они последуют. К таким поставкам уже привыкли», — поделился своим мнение эксперт.