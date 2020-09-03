Востоковед высказался о предстоящих выборах в Японии

Есихидэ Суга является одним из главных кандидатов на пост премьер-министра Японии. Ранее он заявил, что планирует продолжать курс Абэ касательно возвращения Курильских островов.

По словам Стрельцова, на данный момент рано говорить о том, что Суга может занять должность премьер-министра, так как есть и другие достойные кандидаты.

«Мне трудно давать оценку тому, что может произойти. Поскольку элемент неопределенности слишком большой. Но если победит Суга, я уже не скрывал это свое мнение, преемственность с кабинетом Абэ будет наибольшей», — пояснил профессор.

Он также отметил, что до выборов еще полмесяца, а элемент неопределенности сохраняется большой из-за количества сильных кандидатов.