27 декабря 2022, 15:15
Востоковед Воронцов объяснил напряженность между Пхеньяном и Сеулом
Востоковед Воронцов: ситуация на корейском полуострове идет по пути эскалации
Завотделом Кореи и Монголии ИВ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил напряженность между Пхеньяном и Сеулом.
По словам эксперта, эскалации между странами способствуют власти Сеула и Вашингтона, и в том числе сам Пхеньян.
Реклама
«КНДР демонстрирует свою решимость, но в адрес США. Руководство Северной Кореи пришло к выводу, что от администрации Байдена ожидать содержательного диалога не приходится», — сообщил востоковед.
Реклама
Как заметил Воронцов, ситуация становится напряженной, поскольку три стороны демонстрируют непреклонность, жесткость и неуступчивость.
Южная Корея
КНДР
Реклама
Реклама