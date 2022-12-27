Мир 27 декабря 2022, 15:15 Востоковед Воронцов объяснил напряженность между Пхеньяном и Сеулом Востоковед Воронцов: ситуация на корейском полуострове идет по пути эскалации

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Завотделом Кореи и Монголии ИВ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил напряженность между Пхеньяном и Сеулом.

По словам эксперта, эскалации между странами способствуют власти Сеула и Вашингтона, и в том числе сам Пхеньян.

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«КНДР демонстрирует свою решимость, но в адрес США. Руководство Северной Кореи пришло к выводу, что от администрации Байдена ожидать содержательного диалога не приходится», — сообщил востоковед.

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Как заметил Воронцов, ситуация становится напряженной, поскольку три стороны демонстрируют непреклонность, жесткость и неуступчивость.