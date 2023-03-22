Мир 22 марта 2023, 14:58 Востоковед Вавилов заявил, что для Китая существует опасность энергетической блокады со стороны США

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Китай может подвергнуться энергетической блокаде со стороны США, и прекрасно это понимает. Об этом ИА SM.News рассказал китаист, политолог, востоковед Николай Вавилов.

Он заявил, что американцы в прошлом уже практиковали подобные методы при подготовке к войне с Японией. И в настоящее время можно увидеть ряд предпосылок к тому, что история может повториться.

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«Не зря китайцы так много говорят о взрывах „Северных потоков“, потому что они полностью осознают, что при энергетической блокаде поставки нефти в Китай, они будут первыми подвергнуты атакам какими-нибудь тайваньскими патриотами», — подчеркнул Николай Вавилов.

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