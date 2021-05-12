Востоковед увидел вину США в обострении палестино-израильского конфликта

Востоковед-политолог Елена Супонина заметила вину США в обострении палестино-израильского конфликта. Она отметила, что с приходом к власти Джозефа Байдена, власти Штатов изменили отношение к противникам Тель-Авива, написал сайт kp.ru.

Супонина обратила внимание на позицию Америки по поводу конфликта.

«Сейчас же администрация Джо Байдена настроена гораздо более лояльно к противникам Тель-Авива и выступает больше за мирное урегулирование конфликта и оказание гуманитарной помощи. Думаю, что это было одной из причин, почему палестинцы среагировали так бурно», — подчеркнула специалист.

По данным израильских военных, более тысячи ракет было выпущено по южной и центральной частям страны с начала обострения конфликта. В городах открыты общественные бомбоубежища, приостановлена работа детских садов. Представители палестинского движения ХАМАС заявляли, что массированные обстрелы Израиля — ответ на авиаудары по территории Палестины.