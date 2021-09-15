Востоковед усомнился в возобновлении Северной Кореей ядерных испытаний

Лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс обсудил с изданием Lenta.ru вероятность возобновления Северной Кореей испытаний ядерного оружия.

ИА Nаtiоn Nеws отметило слова специалиста о том, что до окончания пандемии коронавируса КНДР не вернется к испытаниям ядерного оружия. Он заметил, что Пхеньяну может понадобиться помощь соседей, поскольку страна испытывает проблемы с торговлей и нехватку продовольствия. В подобной ситуации не поможет накал обстановки в регионе.

«Если [южнокорейский президент] Мун Чжэ Ин сохранит свой пост, то это создаст более благоприятную атмосферу на полуострове. Особенно учитывая, что его оппоненты-консерваторы занимают ярко выраженную антикоммунистическую и антисеверокорейскую позицию», — добавил востоковед.