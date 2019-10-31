Востоковед: трусы аль-Багдади помогут Трампу избавиться от давления в Конгрессе

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что анализ ДНК подтвердил убийство аль-Багдади американскими военными. Ранее главарь террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что его шпион проник в жилье аль-Багдади и выкрал его трусы. Таким образом удалось получить образец ДНК.

Доктор исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов назвал странным объяснение с трусами. Он считает, что Вашингтону выгодно доказать ликвидацию террориста. По его словам, Трамп пытается избавиться от нападок республиканцев и демократов. Поэтому чтобы снизить накал критики возникла версия о том, что аль-Багдади был уничтожен американским спецназом.

«Я думаю, что здесь во многом происходят совпадения. Да, они использовали этот момент. Дело в том, что „убийство“ аль-Багдади во многом было продиктовано нынешней ситуацией в Соединенных Штатах, потому что Дональд Трамп в настоящее время находится под сильным огнем критики. На него нападают и республиканцы, и демократы, которые заявляют, что он сдал Ближний Восток, всех предал и все забросил, перечеркнув своими действиями все, что до этого создали американцы», — объяснил востоковед.

ИГ* (ИГИЛ) — «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.