Востоковед Татьяна Шаумян: Индия не будет идти на поводу у США

Индия не ввела никаких санкций в отношении России, не осудила ее действия, и, более того, за последний месяц в разы увеличила объем закупаемой российской нефти, что вызывает недовольство США. Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян для kp.ru рассказала о перспективах российско-индийских отношений.

«Есть один момент, который надо иметь в виду, чтобы понять позицию индийцев в отношении событий на Украине. У самой Индии есть проблемы с соседями, в том числе и территориальные. <…> Думаю, в оценке индийской стороной нынешнего конфликта России и Украины лежит и их историческая память», — сказала эксперт.

Она отметила, что в Индии очень внимательно следят за международной обстановкой. Действовать себе во вред Индия не будет. Но при этом у России и Индии уже есть наработанные направления сотрудничества, которые Индия не хочет терять. Кроме того, в истории страны были тяжелые времена, и помогал ей СССР, а потом и Россия — о чем в Индии помнят.

«Но, повторю, при этом они не станут ущемлять сами себя и будут пытаться находить какие-то компромиссы, такие решения, которые не противоречат их интересам. Во всяком случае даже в таких форматах, как QUAD, индийцы идти на поводу у Соединенных Штатов не будут», — заключила Шаумян.