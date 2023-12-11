11 декабря 2023, 13:27
Востоковед Тарасов: Россия стремится реанимировать свою идею обеспечения безопасности в Персидском заливе
Визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию продемонстрировал стремление России реанимировать свою идею обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием арабских стран. Об этом сообщил востоковед Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, визит прошел на фоне провала попыток западной дипломатии что-либо изменить на Ближнем Востоке. Он стал демонстрацией нового качества, нового этапа российского присутствия в регионе.
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«Пожалуй, это второй скачок высочайшего уровня после 2015 года, появления российских сил в Сирии», — подчеркнул он.
Тарасов также отметил, что сейчас арабские страны намерены выстроить новую архитектуру безопасности с участием России.
Международные отношения
ОАЭ
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