Мир 11 декабря 2023, 13:27 Востоковед Тарасов: Россия стремится реанимировать свою идею обеспечения безопасности в Персидском заливе

Читать 360tv в

Визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию продемонстрировал стремление России реанимировать свою идею обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием арабских стран. Об этом сообщил востоковед Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, визит прошел на фоне провала попыток западной дипломатии что-либо изменить на Ближнем Востоке. Он стал демонстрацией нового качества, нового этапа российского присутствия в регионе.

Реклама

«Пожалуй, это второй скачок высочайшего уровня после 2015 года, появления российских сил в Сирии», — подчеркнул он.

Тарасов также отметил, что сейчас арабские страны намерены выстроить новую архитектуру безопасности с участием России.