Мир 11 января 2024, 13:35 Востоковед Стрельцов: перенос военной базы США является важным шагом для Японии

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Перенос американской военной базы в район города Наго является важным шагом для Японии ради «построения доверительных отношений с заокеанским союзником». Об этом сообщил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что правительство островного государства приняло соответствующее решение без согласия префектуры.

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«То есть по-прежнему остается источник конфликта, и это дело рассматривается Верховным судом», — добавил историк.

По его словам, изменение местонахождения военной базы запланировано из соображений экологии и безопасности.