Мир 30 марта 2023, 15:39 Востоковед Стрельцов оценил заявление представителя КНР о намерении усиливать военную координацию с Россией

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Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов прокомментировал слова представителя Минобороны КНР Тань Кэфэя о намерении китайской и российской армии усиливать стратегическую координацию. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам востоковеда, не стоит придавать большое значение словам представителя Минобороны КНР, поскольку Китай проводит принципиальную позицию на неприсоединение к любым военным союзам.

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«У нас установлены тесные связи между вооруженными силами, проводятся совместные учения, идет совместная разработка различных видов вооружений. Вот эта координация будет продолжена как стратегия развития», — сообщил Стрельцов.

Ранее Тань Кэфэй заявил, что китайские военные готовы вместе с российскими «защищать международную справедливость и правосудие».