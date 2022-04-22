Востоковед Стрельцов объяснил, почему Япония внесла Курилы в свою «Синюю книгу»

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал, почему МИД Японии обозначил в «Синей книге» по дипломатии Южные Курилы как «оккупированные Россией территории». Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, таким образом Япония захотела показать ужесточение своих позиций на фоне отказа РФ от переговоров по мирному договору. Он также добавил, что на сегодняшний день между Россией и Японией нет никаких признаков восстановления отношений.

Японские предприниматели, на его взгляд, перестанут вкладывать средства в проекты на Курильских островах.

«Никто не запрещает предпринимателям Японии вкладывать свои деньги в проекты на Курильских островах. Никакого запрета на инвестиции нет. Однако предприниматели Японии, которые довольно чутко прислушиваются к голосу из официального Токио, наверное, будут проявлять определенную сдержанность. Скорее всего, никаких новых начинаний, с учетом геополитической ситуации в мире, с японской стороны ожидать не приходится», — резюмировал востоковед.

В марте Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Было принято решение прекратить безвизовые поездки для японских граждан на Курильские острова.