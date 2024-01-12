Мир 12 января 2024, 12:45 Востоковед Серебров: президент Байден может лишиться поста из-за действий США в Йемене

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Удары Соединенных Штатов по Йемену могут привести к тому, что президент США Джо Байден лишится своей должности. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, втягивание США в новые региональные конфликты будет играть роль катализатора ухода Байдена.

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Специалист также добавил, что действия Америки в Йемене направлены на укрепление власти Соединенных Штатов в Красном море.