12 января 2024, 12:45
Востоковед Серебров: президент Байден может лишиться поста из-за действий США в Йемене
Удары Соединенных Штатов по Йемену могут привести к тому, что президент США Джо Байден лишится своей должности. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам эксперта, втягивание США в новые региональные конфликты будет играть роль катализатора ухода Байдена.
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Специалист также добавил, что действия Америки в Йемене направлены на укрепление власти Соединенных Штатов в Красном море.
США
Джо Байден
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