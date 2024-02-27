Мир 27 февраля 2024, 18:50 Востоковед Серебров допустил причастность США к ударам по интернет-кабелям в Красном море

Читать 360tv в

Подводные кабели связи в Красном море могли подорвать американские или британские корабли, а потом переложить ответственность на йеменских хуситов. Об этом радиостанции Sputnik рассказал старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

Он объяснил, что на Западе уже говорили о возможной угрозе для кабелей связи. Поэтому корабли США и Британии могли самостоятельно повредить их, чтобы доказать, что хуситы — террористическая угроза для всего мира.

Реклама

«Поэтому я не исключаю, что эти удары были провокацией со стороны самих американских и британских „канонерок“, которые там сейчас контролируют ситуацию. Это вполне возможный сценарий», — подытожил востоковед.

Авторы: