Мир 08 декабря 2023, 13:07 Востоковед Садыгзаде: торжественный прием Путина в ОЭА указывает на желание страны наладить отношения с РФ

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Размах, с которым лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии встречали российского президента Владимира Путина, указывает на стремление стран наладить дружеские отношения с РФ. Такое мнение высказал президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде в программе «Сегодня утром», сообщил сайт телеканала «Звезда».

В то же время приемы госсекретаря США Энтони Блинкена и главы ФРГ Франка Штайнмайера на Ближнем Востоке оказались не такими теплыми, отметил специалист.

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По словам Садыгзаде, обе ситуации красочно демонстрируют отношение ОАЭ и Саудовской Аравии к государствам, из которых прибыли гости.