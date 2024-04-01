Мир 01 апреля 2024, 18:34 Востоковед Раванди-Фадаи назвала распространение образования одним из главных успехов Ирана после Исламской революции

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Исламская революция произошла в Иране с 1979 году, с тех пор государство претерпело много изменений, в том числе, и в лучшую сторону. Об этом RT рассказала руководитель Восточного культурного центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

В частности, речь идет о широком распространении образования, в том числе, и среди женщин. Эксперт отметила, что до 1979 года в Иране было около 150 тысяч студентов. Сейчас же их насчитывается более трех миллионов. Кроме того, за последние 45 лет в стране значительно снизился уровень бедности и увеличилась продолжительность жизни.

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«Это происходит благодаря массовому строительству больниц и поликлиник, а также подготовке квалифицированных врачей и медсестер. Качественная медицинская помощь доступна во всех уголках страны», — отметила Лана Раванди-Фадаи.

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