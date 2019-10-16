Востоковед рассказал, к чему приведут протестные акции в Гонконге

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что в результате протестных акций Гонконг перестанет быть крупным финансовым, транспортным и туристическим центром. По словам эксперта, эта роль перейдет к Шанхаю.

«Уровень жизни населения Гонконга и так уже снизился, там уже живут хуже, чем в соседнем китайском Шэньчжэне, и постепенно часть гонконгского населения будет перетекать на материковую часть Китая. Процесс этот уже идет. Жители Гонконга, которые обратили внимание на то, что в соседнем регионе жизнь идет лучше, начинают приобретать жилье за пределами Гонконга», — сказал востоковед.

Он считает, что этот процесс будет продолжаться, ситуация поменяется где-то лет через пять.

«Гонконг потеряет свою экономическую роль — какой бизнес пойдет туда, где неспокойно, где постоянные волнения? Деньги любят тишину», — заключил Андрей Островский.

Протесты усилились 4 октября после решения властей запретить ношение масок во время митингов и других массовых собраний.