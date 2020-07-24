Востоковед РАН рассказал о бессилии США в противостоянии с КНР

Он пояснил, что американцы всегда действуют во внешней политике, опираясь на предыдущий опыт, однако в случае с Китаем у них это не выходит.

«Им всегда кажется, что если тогда получилось, то это должно получиться и в настоящий момент. Они очень любят повторять разные вариации, например, противостояние Сербии и Хорватии, России и Украины. Что касается Китая — это все совершенно по-другому», — процитировало его радио «Говорит Москва».

Мосяков отметил, что в КНР своя система, сильно отличающаяся от идеологии Советского Союза. Страна проводит активную внятную политику, которая конкретно формулирует свои интересы и защищает их.

Он обратил внимание, что Штаты хотят подорвать Китай изнутри, как было сделано в отношении Советского союза, но у них ничего не получается. Специалист заключил, что в КНР сплоченная руководящая элита, у которой на первом плане личные интересы.