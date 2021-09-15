Востоковед прокомментировал срыв встречи лидера КНР с Байденом

Представители власти США не смогли договориться о саммите Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Востоковед Николай Вавилов считает, что китайский лидер избегает встречи с американским коллегой из-за нанесенного ущерба по его репутации. Байден во время предвыборной компании назвал его головорезом и бандитом. Об этом рассказало ИА НСН.

«Было несколько телефонных разговоров. Один из них произошел после инаугурации перед Новым годом. То есть Си Цзиньпин был последним, кто поздравил Байдена с избранием в президенты США. Очень характерный знак. Это связано с тем, что между поддерживающей главу Китая военной группой и США — жесточайший антагонизм. Это антиамериканская группа, которая настроена на полный разрыв отношений с США, вплоть до вооруженного военного конфликта, в том числе — за Тайвань. Байден понимает, что продолжить политику Трампа и прочих президентов, когда американцы доминировали над всем миром, без Китая невозможно», — заявил эксперт.

Он отметил, что о последнем разговоре Байдена и Си Цзиньпина ходит много слухов. Вавилов полагает, что лидер КНР не готов сдавать свои позиции. Он может идти на компромисс только с позиции сильного, а администрация США вряд ли согласна на его условия.