Востоковед прокомментировал отставку премьера Японии

По данным сайта «Утро.ру», он считает, что это может затормозить развитие отношений между Россией и Японией, так как Абэ был инициатором сближения.

«Новый премьер-министр может таких мотивов не иметь, и это снизит уровень взаимодействия между двумя странами», — пояснил эксперт.

Также Казаков сказал, что многое зависит от того, кто займет должность Абэ.