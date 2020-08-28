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    28 августа 2020, 14:45

    Востоковед прокомментировал отставку премьера Японии

    Дарья Морозова

    Эксперт Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков выразил мнение об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По данным сайта «Утро.ру», он считает, что это может затормозить развитие отношений между Россией и Японией, так как Абэ был инициатором сближения.

    «Новый премьер-министр может таких мотивов не иметь, и это снизит уровень взаимодействия между двумя странами», — пояснил эксперт.

    Также Казаков сказал, что многое зависит от того, кто займет должность Абэ.

    Новости SMI.FM