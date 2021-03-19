Востоковед прокомментировал отношения Америки и Китая

Востоковед-китаист Николай Вавилов прокомментировал конфликт между Китаем и Америкой во время переговоров. Об этом сообщила НСН.

Он заявил, что раньше между странами шла холодная война, которая теперь стала более очевидным противостоянием. Также Вавилов отметил, что торговые отношения у них не изменятся.

«А вот оборонная политика, вопросы безопасности будут пересмотрены. Это очень напоминает отношения России и Евросоюза, России и Украины», — заключил он.