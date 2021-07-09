Востоковед призвал с осторожность относиться к заявлениям талибов* о планах в Афганистане

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков обсудил с News.ru планы «Талибана»* создать в Афганистане «свободную исламскую государственную систему». При этом боевики не намерены устанавливать контроль над всей территорией страны.

По мнению специалиста, сами лидеры боевиков понимают, что им не удастся создать свободное исламское государство без полного контроля над территорией Афганистана. Другой вопрос заключается в том, как они будут выстраивать конфессиональное и религиозное взаимодействие.

«К таким заявлениям нужно относиться осторожно. Скорее, это проявление доброй воли, направленное на европейских партнеров, может быть и нам он тоже адресован с учетом опасений, которые вызывает „Талибан“*», — заметил собеседник издания.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.