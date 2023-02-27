Мир 27 февраля 2023, 14:52 Востоковед Портяков прокомментировал возможное вторжение Китая на Тайвань

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Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и Современной Азии Владимир Портяков в разговоре с «Известиями» заявил, что власти Китая выступают за мирное решение тайваньского вопроса.

Кроме того, по мнению китайский властей, принцип «сегодня Украина, а завтра Тайвань» не имеет отношения к реалиям, добавил востоковед.

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«Китай за мирное решение тайваньского вопроса в обозримой перспективе, хоть и оставляет за собой право решить этот вопрос так, как сочтет нужным», — сказал Портяков.

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