Мир 28 марта 2023, 18:32 Востоковед Портяков прокомментировал ситуацию возможного лишения Китая статуса развивающейся страны

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После лишения статуса развивающейся страны в различных международных соглашениях Китай не сильно пострадает в материальном плане. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Владимир Портяков в беседе с «Известиями».

Ранее газета The Hill сообщила, конгресс США одобрил законопроект, по которому власти страны должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны.

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По словам специалиста, в этом случае будет поставлено под сомнение очень важное положение для Китая о том, что КНР является самой крупной развивающейся страной в мире.