Японовед Пономарев: Япония не будет «сжигать мосты» с Россией

Япония, в отличие от западных стран, не будет «сжигать мосты» с Россией, ей невыгодно вводить жесткие санкции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал глава Сахалинского отделения Русского географического общества, японовед Сергей Пономарев.

«Совсем сжигать мосты с нами у японцев меньше всего оснований по сравнению с европейскими странами, которые как раз взяли курс на полную экономическую изоляцию от России. Они поддерживают санкции таким образом, чтобы не задеть наиболее чувствительные для них отрасли», — объяснил специалист.

Он также прокомментировал решение властей Японии не вводить санкции в отношении нефтегазовызх проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»: дело в том, что в Японии снова хотят запустить атомные станции и понимают, что без российского топлива им не обойтись.