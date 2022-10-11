Востоковед Подопригора считает, что обострение отношений США и Саудовской Аравии скоро пройдет | 360°

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Востоковед Подопригора считает, что обострение отношений США и Саудовской Аравии скоро пройдет

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Востоковед Борис Подопригора оценил конфликт, в котором США пытаются повлиять на наращивание добычи нефти Саудовской Аравией. Правительство Штатов обещает прекратить поставки оружия в страну, уточнило РИА ФАН.

Подопригора считает эти разногласия временными. Саудовская Аравия и раньше сталкивалась с подобной риторикой со стороны США.

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«Подобные кризисы возникают практически каждый год и очень редко они не выносятся на политический уровень», — заключил эксперт.

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США

Саудовская Аравия

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