Востоковед Подопригора считает, что обострение отношений США и Саудовской Аравии скоро пройдет | 360°

Мир 11 октября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Востоковед Подопригора считает, что обострение отношений США и Саудовской Аравии скоро пройдет

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Востоковед Борис Подопригора оценил конфликт, в котором США пытаются повлиять на наращивание добычи нефти Саудовской Аравией. Правительство Штатов обещает прекратить поставки оружия в страну, уточнило РИА ФАН.

Подопригора считает эти разногласия временными. Саудовская Аравия и раньше сталкивалась с подобной риторикой со стороны США.

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«Подобные кризисы возникают практически каждый год и очень редко они не выносятся на политический уровень», — заключил эксперт.

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