Востоковед отреагировал на возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС

По мнению Верхотурова, страна получит две выгоды.

«Во-первых, это рынок сбыта — Россия и другие страны ЕАЭС, — который сам по себе для Узбекистана очень важен и выгоден. И вступление в ЕАЭС обеспечивает свободный доступ на этот рынок без таможенных пошлин», — пояснил эксперт.

Второй выгодой востоковед назвал «гораздо более выгодные транспортные перевозки, то есть транзит до портов на Черном море, на Балтике». Он уточнил, что от них Узбекистан сильно зависит.

«И вступление в ЕАЭС также облегчает транзитные перевозки. Они упрощаются, становятся дешевле, быстрее и проще в административном оформлении», — заметил Верхотуров.