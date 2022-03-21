Востоковед Островский рассказал, почему США не смогут договориться с Китаем

США и Китай имеют серьезные противоречия по Тайваню, и это усложняет их сегодняшний диалог по поводу ситуации с Россией и Украиной. Об этом Life рассказал китаевед, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

Отношения Китая и России скреплены договорами о дружбе и добрососедстве, которые были подписаны еще давно. Учитывая это и разногласия по вопросу Тайваня, у США вряд ли получится убедить Китай присоединиться к санкциям против РФ.

«У США и Китая очень серьезные противоречия по Тайваню. И в ходе переговоров Америка ничего не предложила Китаю, а только давила на него с тем, чтобы [Китай] присоединился к санкциям против России. Естественно, Китай не любит такое отношение. И, если честно, мне еще за день до переговоров было понятно, что Китай и Америка с чем на переговоры придут, с тем и уйдут. И никаких подвижек не будет», — сказал Островский.