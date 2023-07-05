Мир 05 июля 2023, 17:52 Востоковед Островский: Китай не хочет выяснять с Евросоюзом вопрос Тайваня, поэтому отменил визит Борреля

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Китай отменил заявил о переносе визита главы евродипломатии Жозепа Борреля, потому что, в том числе, не готов обсуждать вопросы Тайваня. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

По его мнению, между Китаем и Евросоюзом есть ряд вопросов, ответов на которые нет ни у одной из сторон. В частности, напряжение растет из-за того, что некоторые из восточноевропейских государств признали независимость Тайваня.

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«Сигнал есть — давайте заниматься торговлей, давайте развивать отношения, а не выяснять, чей Тайвань.<…> Естественно, Китай недоволен этой позицией стран Евросоюза», — отметил эксперт.

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