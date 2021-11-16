Востоковед объяснил позицию США по Тайваню

Востоковед Борис Подопригора обсудил с «ПолитЭкспертом» саммит лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, в ходе которого стороны подняли вопрос независимости Тайваня.

По мнению специалиста, Штаты полностью не отказались от поддержки Тайваня, несмотря на свои последние заявления, поскольку они серьезно укрепились на острове. Их базы появились на Тайване, когда мировая война подходила к концу.

«Китайцы догоняют США, и когда-то это произойдет, а американцы это видят. Форма политического размена: давайте мы так скажем, послушаем ваш ответ и вы что-нибудь скажите в нашу пользу», — заметил собеседник издания.