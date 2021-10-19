Востоковед объяснил, почему японский премьер отменил поездку по стране из-за ракетных пусков КНДР

Востоковед Роман Файншмидт обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что глава японского правительства отменил рабочую поездку по стране из-за ракетных пусков КНДР.

«Подобными демаршами Кисида пытается показать, насколько испытания Северной Кореи важны для внутренней и внешней политики», — заметил специалист.

По его словам, это находит отклик среди японцев, поскольку они очень насторожены к любому проявлению военной активности Северной Кореи. Файншмидт объяснил, что сами испытания больше ориентированы на то, чтобы привлечь внимание южнокорейских соседей и Соединенных Штатов. При этом Япония активно следит за КНДР, доказывая свое значение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Демонстрация японцам, что проблема существует, а новый премьер готов за нее взяться и попытаться решить. Это ни к чему новому не приведет, но этого Кисида не может сказать своему электорату, это может его очень разочаровать», — добавил собеседник издания.