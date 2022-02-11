Востоковед Матузов оценил назначение нового премьера Ливии

Новым премьер-министром Ливии стал бывший глава МВД расформированного Правительства национального согласия (ПНС) Фахти Башага. Об этом РИА ФАН поговорило с политологом и востоковедом Вячеславом Матузовым.

Назначение парламентом нового премьера эксперт назвал законным и легитимным.

«На мой взгляд, законным является то, что утвердил парламент. Главным законодательным органом в Ливии остается парламент в Тобруке. Председатель ведомства Агила Салех является человеком, который решает окончательно все вопросы. Все остальные люди — назначенные, и не выражают интересы народа», — сказал он.

На момент голосования Фатхи Башага остался единственным претендентом на должность нового премьер-министра, остальные кандидаты выбыли из борьбы, отметила «Политика сегодня».