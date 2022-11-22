Мир 22 ноября 2022, 12:22 Востоковед Маслов: Токаев продолжит развитие тесных связей с Китаем и Россией

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Свой новый президентский срок Касым-Жомарт Токаев посвятит более тесному сотрудничеству с Китаем и борьбе с коррупцией в Казахстане. Об этом РИА ФАН рассказал специалист в области современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС профессор Алексей Маслов.

Помимо Китая, Токаев укрепит связи Казахстана как с Россией, так и с США.

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«Я не думаю, что Казахстан изменит своей многовекторности. Это связано не с личным желанием Токаева, а с необходимостью Казахстану реструктуризировать свои связи и с Россией, и с Китаем, и с США», — добавил востоковед.

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набрав 81,31% голосов.