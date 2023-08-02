02 августа 2023, 13:49
Востоковед Маслов: США не смогут сделать Индию плацдармом для атаки Китая
Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов в беседе с RuNews24.ru заявил, что США не смогут сделать Индию плацдармом для атаки Китая.
Ранее СМИ сообщали, что они готовятся увеличить масштабы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
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По словам востоковеда, американцы долгие годы пытаются втянуть Индию в конфликт как антитезу Китаю. Они хотят окружить КНР проблемными зонами, но это вряд ли получится, поскольку индийские власти никогда не переходит границу объемов сотрудничества, добавил Маслов.
США
Индия
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