Востоковед Маслов рассказал об историческом значении обрушившегося участка Великой Китайской стены

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в разговоре с «Газетой.ru» объяснил историческое значение участка Великой Китайской стены, обрушившегося из-за землетрясения в провинции Цинхай. Он рассказал, что на этом участке стена историческая, а не отстроенная заново.

Однако из-за того, что участок не очень популярен среди туристов, реставрация в этом месте в последний раз проводилась в 2006 году.

«Тот кусок, который обрушился в провинции Цинхай, непопулярен среди туристов. Потому что находится вдалеке от туристических троп. Это, скорее, историческая ценность с точки зрения археологии. Стена именно в районе Цинхая — это стена историческая, она мало была отреставрирована. Обрушилось не так много, всего лишь два метра Великой стены, и округ Шаньдань, где находится эта стена, он абсолютно не туристичен. Считается, что небольшой кусочек обрушился в Ганьсу, там же, недалеко, они примыкают друг к другу. Он тоже не туристичен, то есть туризм не пострадает. Я думаю, что в ближайшее время они довольно быстро все это восстановят», — сказал Маслов.

В провинции произошло землетрясение магнитудой 6,9. Результатом стало обрушение около двух метров стены.