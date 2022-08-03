Востоковед Маслов предположил, как будут развиваться отношения между Китаем и США

Китай вряд ли разорвет дипломатические отношения с США после визита спикера палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, однако примет другие меры. Как могут развиваться отношения между странами, NEWS.ru рассказал востоковед Алексей Маслов.

Китай обычно не склонен к резким шагам, поэтому разрыв дипотношений маловероятен. Однако, помимо военных учений у берегов Тайваня, КНР предпримет ряд ответных мер против тайваньских и американских компаний, которые будут жестко разделены, считает эксперт.

«Проблемы мер против Тайваня заключается в том, что Китай для Тайваня все-таки китайская территория, поэтому меры будут приняты против тайваньских компаний, сотрудничающих с США​. Из-за китайских учений вокруг Тайваня, по сути, осуществляется блокада острова и все экспортные операции сейчас заморожены. В дальнейшем Китай прекратит поставки целого ряда редкоземельных металлов, что важно для производства микропроцессоров. И, конечно, будут ограничения тайваньских компаний на территории Китая», — объяснил Маслов.