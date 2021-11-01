Востоковед Малашенко не согласился с Жириновским на тему отношений России и Турции
Малашенко заявил, что Жириновский не тот политик, мнение которого может быть компетентным
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко прокомментировал слова Владимира Жириновского, который считает, что Турция всегда защищала только свои национальные интересы и везде «гадила» России. Об этом написало ИА НСН.
По словам востоковеда, обе страны не являются друзьями, однако они готовы к долгосрочному партнерству, так как нуждаются друг в друге.
«Пока эти отношения турок предрасполагают к взаимодействию с Россией. Что касается Жириновского, зачем его слушать? Я не хочу сказать, что он совсем выжил из ума, но это не тот политик, мнение которого может какой-то интерес представлять. Ситуативность нашего сотрудничества с турками затягивается, я не вижу никаких принципиальных причин для разрыва. Представьте себе, если Турция откажется от сотрудничества с Россией по любому вопросу, это ей выгодно? Нет. Представьте, что Россия бросит Турцию, что однажды уже было. Помните эту историю со сбитым самолетом? Потом выяснилось, что Россия несколько поторопилась. Да и турки принесли свои извинения. Поэтому если говорить о настоящем тренде, я считаю, что он устойчив», — объяснил Малашенко.
При этом он добавил, что у двух стран намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. По мнению специалиста, Турция не может «нагадить» России, как считает Жириновский. Да, у турок свои интересы, у россиян свои, но из-за инфляции в Турции им сейчас не до этого, заключил востоковед.