Востоковед Малашенко не согласился с Жириновским на тему отношений России и Турции

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко прокомментировал слова Владимира Жириновского, который считает, что Турция всегда защищала только свои национальные интересы и везде «гадила» России. Об этом написало ИА НСН.

По словам востоковеда, обе страны не являются друзьями, однако они готовы к долгосрочному партнерству, так как нуждаются друг в друге.

«Пока эти отношения турок предрасполагают к взаимодействию с Россией. Что касается Жириновского, зачем его слушать? Я не хочу сказать, что он совсем выжил из ума, но это не тот политик, мнение которого может какой-то интерес представлять. Ситуативность нашего сотрудничества с турками затягивается, я не вижу никаких принципиальных причин для разрыва. Представьте себе, если Турция откажется от сотрудничества с Россией по любому вопросу, это ей выгодно? Нет. Представьте, что Россия бросит Турцию, что однажды уже было. Помните эту историю со сбитым самолетом? Потом выяснилось, что Россия несколько поторопилась. Да и турки принесли свои извинения. Поэтому если говорить о настоящем тренде, я считаю, что он устойчив», — объяснил Малашенко.

При этом он добавил, что у двух стран намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. По мнению специалиста, Турция не может «нагадить» России, как считает Жириновский. Да, у турок свои интересы, у россиян свои, но из-за инфляции в Турции им сейчас не до этого, заключил востоковед.