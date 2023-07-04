Мир 04 июля 2023, 19:08 Востоковед Лукин: члены ШОС недовольны отсутствием крупных экономических проектов

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Члены международной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) недовольны отсутствием крупных экономических проектов. Об этом сообщил востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день деятельность организации сосредоточена только в сфере безопасности. Лукин подчеркнул, что крупные многосторонние проекты не реализуются из-за отсутствия механизмов финансирования.

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Востоковед также отметил, что в условиях санкций именно экономическая сфера должна выйти на первый план.