31 января 2024, 18:22
Востоковед Котов заявил, что Китай всегда будет стараться наладить диалог с руководством Афганистана
У Китая есть свои планы на Афганистан, поэтому он будет пытаться наладить контакт с любым руководством, которое будет у власти. Об этом НСН рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
По его словам, китайскую дипломатию отличает готовность работать с любым режимом. Главное, чтобы с ним можно было договориться и работать над совместными проектами. А Афганистан сейчас нуждается во вливаниях извне.
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«И здесь Китай мог бы приложить свои силы. На территории Афганистана есть полезные ископаемые, в частности залежи редкоземельных элементов, которые бы пригодились в китайской промышленности», — отметил Котков.
Международные отношения
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