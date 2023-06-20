Мир 20 июня 2023, 19:06 Востоковед Котков заявил, США руководствуются политикой кнута и пряника в отношении с Китаем

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США заявляют о том, что не собираются признавать независимость Тайваня и ссориться с Китаем. Но в том же время не приемлют ситуации, в которой КНР утвердят над островом свою власть. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Он подчеркнул, что при этом высокопоставленные политики, такие как Нэнси Пелоси, начали посещать Тайвань. И это делается, чтобы держать Китай в напряжении.

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«Соединенные Штаты действуют по отношению к Китаю по принципу кнута и пряника, все время дают понять ему, что не собираются ничего с ним делить, независимость Тайваня тоже не поддерживают, давайте жить дружно. При этом США оставляют за собой право помочь Тайваню в случае нападения на него со стороны КНР», — подчеркнул Котков.

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