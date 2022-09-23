Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него | 360°

Мир 23 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

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Востоковед Кирилл Котков рассказал, что Китаю выгоден конфликт Запада и России, так как последняя может стать зависимой от государства. Об этом сообщила НСН.

Если Россия завершит любые дела с Западом, Китай станет ее единственным партнером. В результате он сможет диктовать любые условия.

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«Россия может задохнуться в объятиях своего восточного соседа», — заключил Котков.

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