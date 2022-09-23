Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Читать 360tv в

Востоковед Кирилл Котков рассказал, что Китаю выгоден конфликт Запада и России, так как последняя может стать зависимой от государства. Об этом сообщила НСН.

Если Россия завершит любые дела с Западом, Китай станет ее единственным партнером. В результате он сможет диктовать любые условия.

Реклама

«Россия может задохнуться в объятиях своего восточного соседа», — заключил Котков.

Реклама

Россия

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама