Мир 19 июля 2023, 14:21 Востоковед Котков выразил мнение, что Тайвань является своеобразным рычагом давления США на Китай

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Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с ИА НСН заявил, что США поддерживают Тайвань как один из рычагов давления на Китай. Для Вашингтона — это важный стратегический пункт.

Ранее стало известно, что вице-президент Тайваня и председатель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ посетят США с официальным визитом.

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По словам Коткова, Тайвань — это важный рынок сбыта для американской военной техники. Соединенным Штатам просто выгодно поддерживать Тайвань как важную точку сдерживания Китая.