Мир 11 апреля 2023, 15:06 Востоковед Котков рассказал, в каком случае Китай нападет на Тайвань Востоковед Котков заявил, что Китай не нападет на Тайвань, пока его защищают США

Читать 360tv в

Китай не нападет на Тайвань до тех пор, пока он находится под защитой США. Таким мнением поделился глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, спровоцировать нападение Китая на Тайвань может лишь исключительное обстоятельство. Пока США будут поддерживать Тайвань, руководство страны не примет решение совершить нападение.

Реклама

«Пока США готовы защищать Тайвань, пока они имеют возможность оказать серьезную помощь в случае вторжения китайской армии, Китай не будет нападать на Тайвань, если, конечно, его к этому не принудят какие-то исключительные обстоятельства», — отметил специалист.