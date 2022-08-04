Востоковед Котков объяснил, почему КНДР вышла из ядерного договора

Выход КНДР из Договора о нераспространении ядерного оружия полностью вписывается в достаточно последовательную внешнюю политику страны. Об этом в разговоре с «Ридусом» сказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По словам эксперта, КНДР давно на любые действия западных стран во главе с США дает «симметричный ответ». Кроме того, страна находится в достаточно тесной связи с Китаем.

«Кроме того, КНДР в значительной степени, прежде всего в экономическом плане, зависит от Китая. Некоторые внешние шаги, которые Китай по экономическим причинам не может предпринимать, он реализует через КНДР. Недавно Северная Корея признала ЛДНР, но вряд ли этот шаг мог бы пройти без отмашки со стороны Пекина», — объяснил Котков.