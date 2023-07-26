Мир 26 июля 2023, 18:45 Востоковед Котков назвал возможные причины отставки Цинь Гана Востоковед Котков назвал среди причин отставки Цинь Гана внутриполитическую борьбу

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Среди причин отставки Цинь Гана с поста главы МИД КНР можно выделить внутриполитическую борьбу. Таким мнением поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Об этом сообщило ИА НСН.

Однако точные сведения о том, что послужило причиной, появятся не так скоро.

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«Не стоит исключать ни конспирологической версии относительно романа с телеведущей, ни того, что снятие Цинь Гана с должности — результат некой внутриполитической борьбы в китайском руководстве», — отметил Котков.

По его словам, в ближайшее время политик может оказаться либо на скамье подсудимых, либо «в ссылке».